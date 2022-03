Raamat Režissöör ja kirjanik Elo Selirand: „Sel ajal kui teised heegeldavad valmis majasuurused linikud, kirjutan mina paar lehekülge raamatut.“ Aigi Viira , täna 22:30 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

REŽISSÖÖRIST KIRJANIK: „Kirjutan siis, kui aega on,“ tunnistab Elo. „Praegu olen käinud nagu kass ilma pesata toas ringi, sest mul pole kohta, kus saaksin tugitoolis istuda. Mul sellist tugitooli ei ole, aga see on pigem väga hea, sest on tagasi hoidnud seda hirmsat kirjutamiskihku.“ Foto: Martin Ahven