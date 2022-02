„Arvatakse, et mehel on midagi viga, kui ta ei soovi viskuda juhuslikesse suhetesse.“

„Iseseisev naine, kes otsustab ise, kuidas ta tahab oma peret luua, ei ole meile tundmatu teema, ent mees, kes soovib nendel teemadel oma sõna sekka öelda ning mitte lihtsalt ära kasutatud saada, on natuke uuem asi, justkui samm edasi. Sellega pole veel harjutud. Millegipärast arvatakse, et ju siis on mehel kohe midagi viga, kui ta ei soovi viskuda juhuslikesse suhetesse, vaid tahab nendes küsimustes selgust,“ põhjendab veerandsada aastat Rakvere teatris näitlejana töötanud Tiina Mälberg (51), miks David Eldridge'i 2015. aastal kirjutatud näidend „Algus“ teda sedavõrd kõnetas, et ennast lavastajana proovile panna.