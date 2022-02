Madis Millingu noorem vend Tõnis: kriitilistel hetkedel sain Madiselt alati tuge! 

„Minu jaoks oli ta pereliige, kellele sain alati, just nimelt kriitilistel hetkedel, helistada ja kellele sain alati toetuda,“ räägib Madis Millingu viis aastat noorem vend Tõnis Milling. Maailma eri paigus seigelnud Tõnise sõnul oli just vend Madis reisidel tema kontaktisik. „Ma teadsin, et tema suudab olla väga selge peaga ja olukordi kaine mõistusega lahendada,“ räägib ta.