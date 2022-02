Paadiõnnetuses sõrme kaotanud kitarrist jäi valurahata 

The Guardiani teatel juhtus õnnetus 2015. aasta jaanuaris Akuna Bays, kui Farriss (64) Omega-nimelist mootorpaati ankrusse seada püüdis. INXSi juhtkitarristi vasaku käe sõrm jäi ankruketi vahele ning sai nii hirmsasti rebestada, et on muusiku sõnul kasutu. Kaks lõikust sõrme funktsioneerimisvõime päästmiseks luhtusid.