Tallinna vanalinna korterist leitud kuulihaavadega noor oli tuntud modell 

Politseile teatati teisipäeval, et Tallinna vanalinnas asuvas korteris on kaks surnukeha. Kohale saabunud politseinikud leidsid korterist 23aastase naise ja 52aastase Soome kodanikust mehe laskevigastusega surnukehad. Korterist leiti ka tulirelv, mille päritolu on teada.