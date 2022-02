Adele kummutas kavala nükkega kuuldused oma armudraamast 

33aastane lauljanna jättis jaanuaris viimasel hetkel ära Las Vegase turnee „Weekends with Adele“, põhjendades seda nii koroonapandeemia kui tarneraskustega. Kuid New York Daily News väitis, et Adele tühistas kontserdid oma tormilise isikliku elu tõttu: tema suhe spordiagent Rich Pauliga olevat karil.