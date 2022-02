ENNE JA NÜÜD: Khloé Kardashian näitab vägevaid seljalihaseid! 

37aastase reality-staari selg on uuemal fotol märgatavalt saledam, kuid samas tugevam.

Khloé tunnustab oma personaaltreenerit Joe Parist, kelle juhtimisel ta oma selga ja käsivarsi vormib. Paris avaldas staarkliendi „enne ja nüüd“ fotod ka oma Instagram Storys, seletades, et varasemal pildil on Kardashianil „rohkem volüümi“ ja uuemal „rohkem lihvitust“, vahendab New York Post.