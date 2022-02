„MUL PEAS KRUVID LOBISEVAD!“ Digikirjanik Keiti Vilms räägib avameelselt naeratavast depressioonist 

Et Keiti Vilmsist paremini aru saada, tuleb kohe alustada faktidest. Veebruaris oma 39ndat sünnipäeva tähistav Keiti elab kultuuri(aja)kirjanikust ja semiootikust abikaasa Janar Alaga Tallinnas. Tal on kaks last, 21aastane tütar ja 16aastane poeg. 2017. aastal pälvis Keiti keeleteo auhinna, samal kevadel ilmus tema esikteos „@keitivilms“, mis nomineeriti Eesti Kultuurkapitali kirjanduspreemiale. 2019. aastal tuli tal koos Mart Juure, Contra ja Oliver Lombiga välja kalambuurikogumik „Poeetiliselt korrektne“. Keiti eestvedamisel sai teoks ka heategevuslik rändnäitus „Neuroosiaia kuninganna“, mis pöörab tähelepanu vaimsele tervisele. Lisaks valiti ta eelmisel suvel Tartu luulesaadikuks, kelle ülesanne oli leida 12 luuletsitaati, mis kanti Tartu tänavatele. Ühtlasi on naine ka Johannes Aaviku seltsi liige.