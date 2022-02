TÄHED JÄRJEST KUSTUVAD! Lisaks Elysale ei saa „Eesti laulu“ poolfinaali laval üles astuda Merilin Mälk: taastun endiselt gripist

„Homme mina kahjuks Eesti Laulu laval esineda ei saa, sest ma olen haige, ma jäin grippi,“ teatas Mälk Instagramis. „Seetõttu olen end siin kodus ravinud, teen seda siiamaani. Ma endiselt taastun. See aga ei tähenda seda, et ma „Eesti laulul“ ei võistleks – vastupidi, tahan saada finaali, et ma saaksin seda lugu päriselt live'is esitada nagu ma olin planeerinud. Harjutasin mitu kuud. Me nägime nii palju vaeva ja siis ma jäin lihtsalt haigeks. Mul on ka minikleit, mida ma tahtsin nii väga selga panna.“