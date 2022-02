HÜVA NÕU | Kas klaaspurk või plastpakend – kumb on tegelikult keskkonnale parim? 

Joogatreener ja loodusterapeut Mai-Liis Kivistik nendib, et klaaspurk on tarbija silmis väga palju paremas valguses kui plastik, mis kipub keskkonnakaitsjatelt saama tihti tõelise halvakspanu. Ta selgitab, et see on palju seotud asjaoluga, et ainult üheksa protsenti plastikust taaskasutatakse. Sellest hoolimata on nii klaasi kui plasti tootmise ja ringluse osas veel palju millele mõelda. Klaaspurk, -pudel, -tops - mida tegelikult eelistada?