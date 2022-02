GALERII | Rotermanni kvartalis tähistati tiigriaasta algust! Igor Mang: Tiiger toob ohtralt kaost ja rahutust 

„Juba praegu on märgata, et inimesed on väga ärevil,“ ütleb tähetark Igor Mang eile alanud musta veetiigri aastat sisse juhatades. „Inimesed tahavad kangesti midagi teha, aga nad ei tea, mis see peaks olema. Kõik, mis on viimastel aastatel ühiskonnas toimunud, on teinud inimesed ebakindlaks. Me ei saa päris aru, mille peale tasuks energia ja tahe suunata, mis on selles jääv, mis annab tulemust.“