Popdiiva isa on beebiuudisest elevil: loodan, et Rihannal sünnib tütar! 

Rihanna isa Ronald Fenty sai tütre rasedusest teada vaid päev enne seda, kui lauljanna raseduspildid avalikkuseni jõudsid, vahendab TMZ.

Rihanna kaaslane ja esiklapse isa on kõmuline USA räppar A$AP Rocky. Tütre elukaaslasega on mees paaril korral ka isiklikult kohtunud. „Olen kindel, et neist saavad head vanemad,“ sõnab Fenty.

Kuna mehel on juba kaks pojapoega, loodab ta, et Rihanna esimene laps saab olema tütar. Kui nii ka ei lähe, võib see soov täituda tulevikus – Rihanna olla isale rääkinud, et soovib saada kolme last.

Mees avaldab ühtlasi lootust, et paar otsustaks lähiajal abielluda ja sedasi oma suhet veelgi ametlikumaks teha.