„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ ERISAADE | Saatejuht Merilin Mälk: tunnen räpparite ees aukartust. Külaline Andreas Poom: kinkisin Liis Lemsalule pildi – loodan, et see on tal siiani kodus alles

„Olen olnud samas toas päris mitme artistiga, kellega ma poleks elusees arvanud, et saan nende kõrval olla,“ räägib muusik Andreas Poom (18) õhinal, et on vaatamata noorele eale saanud koos lugusid teha juba väga tuntud tegijatega. Külalissaatejuht Merilin Mälk lisab (21): „Mina olen proovinud räpparitega koos muusikat teha. Kui nad on soovinud, et ma teeksin refrääni, tekib mul nende ees nii suur aukartus – ma tean, kui hea sõnavara neil on, aga mina olen üldiselt pigem klišee, kes kasutab lihtsaid sõnu.“