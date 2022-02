Parvlaev Estonia tragöödiast valmib mastaapne draamasari. Sarja loojad: kui teema inimesi ei huvitaks, siis me ei hakkaks seda tegemagi

Iltalehti teatel algavad 1994. aastal uppunud parvlaeva Estonia lool põhineva „Estonia“ võtted maikuus ning kestavad sügise hakuni. Soome kalleimaks draamasarjaks tituleeritud seriaali eelarve on 15 miljoni euro ringis.

Estonia katastroof on viimastel aastatel äärmiselt aktuaalne olnud. Uurime, kas sarja tegijad ei karda, et kui sari lõpuks valmib, on teema juba inimesi enda üleküllastuse tõttu ära tüüdanud. „Seda võib tegelikult iga teema kohta öelda,“ räägib telesarja Eesti-poolne produtsent Riina Sildos Õhtulehele. „Isiklikult arvan, et mitte. Muidu me ei hakkaks seda ju tegemagi!“

Ta lisab, et oluline on, kuidas lugu jutustatakse ja kuidas sari on teostatud. Praegu on käimas veel kibekiire ettevalmistustöö. „Kuna tegemist on äärmiselt keerulise projektiga, siis loodame, et läheb hästi.“

Pressiteatel andmeil on tegu 8-osalise sarjaga, mis valmib Soome, Rootsi, Eesti ja Belgia koostöös. Uue sarja peastsenarist on põnevussarjade „Sorjonen“ (tuntud ka ingliskeelse pealkirjaga „Bordertown“) ja „Helsingi sündroom“ stsenarist Miikko Oikonen. Eesti poolt on suurprojekti kaasatud stsenaristid Livia Ulman ja Andris Feldmanis („Kupee nr 6“), filmikunstnik Matis Mäesalu, kostüümikunstnik Jaanus Vahtra, grimmikunstnik Kaire Hendrikson jpt.

Iltalehti teatel on „Estonia“ režissöörideks Måns Månsson ja Juuso Syrjä.

Seriaali „Estonia“ võtted algavad Soome (Fisher King), Eesti (Amrion), Rootsi (Kärnfilm) ja Belgia (Panache Productions) koostöös. Seriaal vaatleb õnnetuse asjaolusid läbi erinevate tegelaskujude – lugu algab päästjatega merel ning liigub laeva meeskonnaliikmete ja reisijateni. Oma lugu on rääkida pääsenutel, pereliikmetel, poliitikutel ja ajakirjanikel. Seriaali lõpposas näeme uurimiskomisjoni lõppraportit ning vastukaja sellele.