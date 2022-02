Maarja-Liis Ilus emadusest: muidu räägin kodus üsna vaikselt, aga kui ikka käratan nii, et endal läheb hääl kähedaks, siis…

„Olin väga õnnelik, kui Iris tuli, sest plaanisime ja ootasime teda kaua. See, et nii järjest tuli ka teine laps, oli veidi ootamatu, aga väga tore,“ tunnistab lauljatar Maarja intervjuus ajakirjale Anne & Stiil, et teine laps muudab kogu pereelu loomulikumaks ja kiiremaks.