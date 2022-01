VIDEO | MIDA TOOB TIIGRIAASTA? Siret ja Janno Seeder: „Põhi on käes, nüüd hakkame ülespoole liikuma“ 

Pärast kaht segast ja rasket koroona-aastat ootavad inimesed mingitki leevendust. Ja hea uudis on see, et asjad hakkavad ülesmäge minema, ent paraku nii aeglaselt, et seda on raske märgata. Eelmiste aastate valitsejad – Rott ja Pühvel – tõid Seedrite sõnul kõige keerulisemad ajad. „Pühvliaasta (2021. aasta) septembrikuus puudutasid jalad põhja, aga see ei tähenda, et kohe läheb tõusule, vaid see tähendab, et enam hullemaks ei lähe. Põhi on pikk ja lauge ning muutused toimuvad tasapisi,” selgitab Janno.