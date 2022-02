ÕL VIDEO | Mida toob tiigriaasta? Hiina astroloogia asjatundjad Siret ja Janno Seeder: „Elu läheb paremaks, aga väga-väga aeglaselt.“ 

Foto: Video: Karol Kaldoja, Hannes Dreimanis

„Tiigriaasta võiks oma olemuselt olla päris tore, sest Tiiger võtab kõiki kui sõpru, talle meeldib kooskäimine ja koosolemine,“ ütleb Siret Seeder. „Vee-elemendi Tiiger on lisaks veel kõige leebem Tiigri versioon – ta kuulab, paneb tähele, on diskreetne, empaatiline, isegi natuke sensitiivne... Aga on üks aga, mis seda aastat veel väga palju mõjutab.“ Hiina astroloogia asjatundjad Siret ja Janno Seeder paljastavad, mis on see tõrvatilk, mis võib rikkuda tiigriaasta meepoti sisu.