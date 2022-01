Publik võttis rahvusooperi saksakeelse „Võluflöödi“ vastu juubeldades 

MEISTRITEOS: Möödunud nädala lõpus esietendus rahvusooperis Estonia Mozarti ooper „Võluflööt“. Fotol on Öökuninganna (Elina Nechayeva) ja Monostatos (Mart Madiste). Need kaks artisti astusid lavale 30. jaanuari etendusel. Foto: Rünno Lahesoo/Rahvusooper Estonia

„Võimas!“ hüüatab ooperisõber Annemari Vatsel pärast rahvusooperi „Võluflöödi“ esietendust. Mozarti ooper esietendus Estonias möödunud nädala lõpus. „Mul tõusid ihukarvad püsti Öökuninganna aaria puhul – see oli megahetk, tõeline tase,“ sõnab ta. „Öökuninganna aaria oli tõesti see moment, mida ma lausa ootasin. See on ikka ooperite ooper!“