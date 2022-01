Joni Mitchell lahkus Neil Youngi eeskujul protestiks Spotifyst 

Neil Young teatas eelmisel nädalal, et lahkub Spotifyst, kuna populaarne podcaster Joe Rogan levitab oma saadetes väärinfot. Muusik ei täpsustanud oma avalikus kirjas, millised „Joe Rogan Experience'i“ episoodid teda iseäranis häirivad, kuid New York Post märgib, et hiljuti oli podcast'il külas vaktsiinivastane epidemioloog dr Robert Malone, kelle Twitteri hiljuti vaktsiinideteemalise väärinfo levitamises süüdistatuna välja viskas. Ka Youtube on eemaldanud Rogani saate episoodi, kus Malone võrdles USA tervishoidu ümbritsevat kliimat 1920. ja 1930. aastate Saksamaaga.