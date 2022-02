„MIS MUSS ON?“ ERISAADE | Räppar Arop Elisa Kolgile: see on täielik nõrkus, kui oled lihtsalt üks kivinäoga vend, aga ometi kuulad kodus salaja Smilersi kurbasid lugusid 

„Minu arust peaks ka lastele selgitama elu nii, nagu ta on. Mitte et sa ilustad asju ja valmistad väikse lumehelbekese sellise haige maailma jaoks, nagu meil on. Kõige tähtsam on oma last armastada, olla talle eeskujuks. Keegi, kes julgeb talle oma emotsioone väljendada. Kui ma väljendan ennast läbi muusika karmimalt (minu jaoks siiramalt), siis ma arvan, et selles ei ole midagi halba. Kui see on haige maailm, siis sa pead selle vastu astuma ka tugevama ja julgema minekuga,“ avaldab räppar Uku Arop külalissaatejuht Elisa Kolgile, kes on ka „Eesti laulu“ poolfinalist.