Koroonahaige „Lewise“ täht tohterdab end kõmulise ivermektiiniga

Ravimiameti veebikülje ravimiamet.ee teatel on ivermektiin retseptiravim, mida kasutatakse nii inimestel kui ka loomadel erinevate parasiitide vastu. „Eksperdid üle maailma on hinnanud ivermektiini efektiivsuse ja ohutuse andmeid koroonahaiguse raviks ning leidnud, et praegu ei ole tõendeid, mis õigustaksid ivermektiini kasutamist väljaspool kliinilisi uuringuid. On mitmeid uuringuid, mis on hinnanud ivermektiini toimet, aga need on üldiselt väikesemahulised ning madala kvaliteediga. […] Kokkuvõte on, et ei ole kindlaid tõendeid, et ivermektiinist oleks kasu. Küll aga teame, et ivermektiin võib põhjustada kõrvaltoimeid. Ei ole põhjust seada ennast nende kõrvaltoimete ohtu, kui ravimil ei ole teadaolevalt oodatavat kasu.“