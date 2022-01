Kõmumeedia: Adele’i armusuhe on karile jooksmas 

33aastane briti poptäht, kel on purunenud abielust Simon Koneckiga üheksa-aastane poeg Angelo, avalikustas mullu suhte USA spordiagendi Rich Pauliga. Väidetavalt sai armulugu alguse aasta hakul. Kuid viimasel ajal on kuulus paar pidanud kummagi töökohustuste tõttu palju lahus viibima – ning nende suhte kohale on kerkinud äikesepilved.