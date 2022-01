2.02, 20.02 ja 22.02.2022 – abielluda neil päevil ei tasu, sest valitseb liiga tugev naiselik energia 

„Taas kord seisame huvitavate numbrikombinatsioonidega päevade lävepakul. Seekord siis 2.02.2022 ja 20.02.2022 ja 22.02.2022, mille olemuslik külg on väga sarnane. Need päevad on üdini täis number kahe energiaid: naiselikku energiat, naiselikku ürgväge, inspiratsiooni, harmooniat, kaastundlikkust ja emotsioone. Intuitsioon töötab kõrgpunktis.