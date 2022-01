Andrei Zevakin enda uues tõsielusaates vanu tegijaid näha ei taha, üks staar sai konkreetse registreerimiskeelu

„Loodetavasti on kõik osalejad meie jaoks täiesti uued näod,“ kirjutab video all kommentaarides üks huviline. Sellele annab lootust ka Zevakin ise, kes üsnagi konkreetselt keelab vähemalt ühel Eesti tõsielusaadete maastiku tuntud tegelasel osaleda.

Foto: Kuvatõmmis (https://www.youtube.com/c/AndreiZevakin)

Zevakin märgib videos, et nende uus saade keerab Eesti tõsielusaadete maastiku pea peale. Ka lubavad noorhärrad, et osalejad lennutatakse kolmeks nädalaks Türki peenesse Vahemere-äärsesse villasse, kus nad saavad puhata ja elada täiesti tasuta. Kel veab, võib Türgist tagasi Eestisse sõita koos eluarmastuse ja 30 000 euroga.

Saatesse kandideerimiseks on loodud ka spetsiaalne veebileht, mis kuulub firmale Kassu OÜ. Tegemist on värske ettevõttega, mis asutati tänavu 19. jaanuaril. Osaühingu tegevusvaldkonnaks on märgitud info ja side, sealhulgas telesaadete tootmine. Firma juhatuse liige on 26aastane Kaspar Kaisel.