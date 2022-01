PRINTSI ASEMEL KONN! Tõsielustaar Merylin Nau käis kohtamas kuulsa tiktokkeriga, kes oli päriselus inetu ja ülbe 

„Käisin USA-s kohtingul tiktokkeriga, kellel on 4,5 miljonit jälgijat. Vaatasin alguses, et oi – ta näeb välja nagu Enrique Iglesias ning ta tundus väga tore ja mõnus sell. Kui teda päriselus nägin, oli ta aga hoopis teist nägu. Meesterahvas oli ohtralt filtreid kasutanud,“ kirjeldas suundamudija, et kutt oli end videoportaalis palju tulisemaks tuuninud.

Ka tiktokkeri iseloom oli Merylini hinnangul kohutav. „Ta oli ülbe ja arvas, et he is the shit (inglise k. – tema on põhiline tegija) ja kõik peavad tema järel jooksma.“ Seetõttu jättis Merylin USA tiktokkeri sinnapaika ja seilab kohtingumerel edasi.