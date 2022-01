Näitleja Laine Mägi igatseb tihedat tööaega: kui keegi kutsuks mind filmi, läheksin kohe – minu koolimaja ehitus seisab 

Anu Välba uuris Mägilt, kuidas tal oma tantsukooli 40. juubeliaasta alguses läheb. „Ma olen iga 6-7 aasta tagant mõelnud, et milleks mul seda vaja on. Minu õpetajate tiim on viimased kümme aastat niivõrd tugev olnud – kui neid poleks, sisi üksi ei oleks küll ma siin,“ nentis ta.