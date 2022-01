PALJU ÕNNE! Nele-Liis Vaiksoo poeg sai täisealiseks! „Kas see nüüd tähendab, et olen ametlikult vana?“

„Kas te näete seda noormeest pildil? See on maailma lahedaim tüüp Ron, kes oma hea südame ja viisakusega lihtsalt võlub inimesi enda ümber! Mina sain temaga tuttavaks täpselt 18 aastat tagasi ja pean tunnistama, et kaotasin oma südame talle esimesest silmapilgust,“ kirjutas uhke ema Nele-Liis Vaiksoo (37) laupäeval Instagramis, et tema esmasündinust sai täna täiskasvanu.