GALERII | VAATA, KES OLID KOHAL! Aasta muusikuks krooniti Jüri Reinvere 

Jüri Reinvere elab küll Saksmaal, kuid on lühiajaliselt Eestis käimas. Aasta muusikule pühendatud kontserdil tulid ettekandmisele tema klaverikvartett ning flöödile ja elektroonikale kirjutatud teos „A.E.G“. Esitamisele tuli ka Robert Schumanni „Fantaasiapalad“, mis on Reinveret inspireerinud mitme teose loomisel.

Stuudiokontserdil esinesid Maria Luisk (flööt), Marcel Johannes Kits (tšello), Rasmus Andreas Raide (klaver), Robert Traksmann (viiul) ja Mart Kuusma (vioola). Luulet esitas Kersti Kreismann.



Aasta muusiku tiitlit on välja antud juba aastast 1982. Tiitli pälvib muusik, kelle loomingulised saavutused on edendanud Eesti muusikakultuuri ja kes on teinud sealjuures tihedat koostööd Eesti rahvusringhäälinguga.