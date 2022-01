HÜVA NÕU | Miks on kodu müük tihti nii emotsionaalne ja kuidas end tagasi hoida?   

Kinnisvaramaakler Jana Kivi tõdeb, et inimesed ei tule isegi selle pealegi, kui emotsionaalseks kodu müük muutuda võib. Arvatakse, et see on kõigest kinnisvara. Jana meenutab, et kui nad müüsid mehega oma maja, tuli seda vaatama üks pere, kes hakkas hinda kauplema ja vigu otsima. „Olin tol hetkel ise kodus ja mõtlesin, et võite mulle peale ka maksta, aga teile ma ei müü!“ räägib ta.