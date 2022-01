„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ ERISAADE | Saatejuht Elina Nechayeva: meie vahel puhusid külmad tuuled! Külaline Sander Mölder: meil oli lausa arktiline vibe!  

„Sa pead midagi normaalsemat jalga panema – nende valgete tossudega, mis sul jalas on, sa ei saagi korralikult kõndida. Saapaid on vaja sul,“ sõnab helilooja, produtsent ja DJ Sander Mölder (34) „Hommikusöök staariga“ külalissaatejuhile Elina Nechayevale (30), kes kurdab libeduse üle. „Hea, et mul veel kontsad jalas pole,“ vastab ooperitäht ja lisab, et kui ta kukub, siis ainult väga graatsiliselt!