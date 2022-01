GLAMUURNE SELTSKONNAGALERII | Vaata, kes saabusid Eesti ühele vanimale muusikafestivalile! 

Taaskordne muusikafestival oli kultuurilooliselt kuldselt eriline: ettekandele tuli helilooja Arvo Pärdi kõige värskem heliteos „La Sindone“ („Surilina“). Tegu on uusversiooniga viiulile ja sümfooniaorkestrile, mille lõppversioon sai valmis veel käesoleval aastal. Viimased täiendused viis helilooja partituuri viimaste proovide käigus vahetult enne neljapäeval toimunud kontserti.

Pärt kirjutas „La Sindone“ aastal 2006. Seda Torino muusikafestivalil „Settembre Musica“ korraldaja Enzo Restagno tellimusel. Uues versioonis on helilooja lisanud orkestrile aga sooloviiuli partii, pidades silmas just vene viiulivirtuoosi Vadim Repini mängu: seda iseloomustab kirglikkus, laitmatu tehnika ja muusikaline poeesia. Uusversioon on pühendatud ka Andres Mustonenile, keda seob heliloojaga aastatepikkune usalduslik koostöö.