EDDA PAUKSONI AASTAHOROSKOOP | Mida toob 2022 Veevalajale? 

TÖÖ: Süsteemne Saturn liigub terve aasta Veevalaja märgis ning toetab teid kindlasti otsingutes. Olete kohusetundlikum, kuulate vanemate kolleegide nõuandeid ja suudate tööle pühenduda ka sel juhul, kui see teile erilist huvi ei paku. Kohati võib Saturni selline seis süvendada ka teistest eemale hoidmist ja enese alahindamist. Kui teil mingil põhjusel on vaja töökohta vahetada, on see teile küllaltki raske.