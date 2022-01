EDDA PAUKSONI AASTAHOROSKOOP | Mida toob 2022 Kaljukitsele? 

TÖÖ: Kaljukits on rahulik ja kindlameelne, selliseks kujuneb ka tema aasta. On vaid mõned lühikesed perioodid, kus tuleb pingutada, ning asjad saavad jooksma. Juba mitu aastat on Pluuto liikunud teie märgis, kaudselt teid õpetanud, andnud julgust, tarkust ja analüüsivõimet. Töös ja karjääris on peaaegu kõigil kitsedel kõik korras. Olete loonud Pluuto abiga kindla vundamendi. Kui kõik sujub, ei hakka te sel aastal midagi oma töös ega ametis muutma. Veidikene sebimist võib tööasjades olla jaanuari esimesel ja detsembri viimasel nädalal, sest muutuste ja hajameelsuse planeet Merkuur liigub teie töösektoris. Selline seis võib tekitada vaidlusi, hilinemisi ja kaadrivoolavust. Firmal endal võib tekkida probleeme mõne tarnega või ka võlgade tagasimaksmisel. Õnneks liigub mõlemal korral seal ka Veenus, mis silub ära igasugused mõttetud vaidlused ja vääriti mõistmised töökaaslastega.