Charlize Theron jagas haruldast fotot oma tütardest 

„Koletise“ täht Theron kasvatab üksikemana kaht adopteeritud last. Kümnene Jackson sündis poisina, kuid tunneb end tüdrukuna ja Charlize nimetab teda tütreks. Noorem tütar August on seitsmene.

Charlize avaldas ema sünnipäeva puhul fotosarja. „Täna on mu ema sünnipäev. Tahtsin teda teie kõigiga jagada, sest kõik, kes mu ema tunnevad, teavad, milline õndsus on tema kiirguse paistel mõnuleda. Ta on TÕESTI elu ise,“ kirjutas näitlejanna ning lisas, et ema on võrratu tennise- ja golfimängija, aga ka matkaja, lisaks otsekohene, aus ja vaimukas.