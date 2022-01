EDDA PAUKSONI AASTAHOROSKOOP | Mida toob 2022 Vähile? 

TÖÖ: Vähk oskab aastat enda jaoks suurepäraselt kaardistada. Ta planeerib oma töö-, kodu- ja rahaasju täpselt õigetele aegadele. Oskab olla õigel ajal õiges kohas, intuitsioon juhib teda õiges suunas. Tööalaselt tabate lennult õigeid lahendusi, et võimalikult edukas olla, kuid mitte kõik asjad ei laabu. Sügisel võib teil tekkida tahtmine vahetada senist töökohta. Teile näib, et uus amet on huvitavam ja tasuvam. Oleks kasulik, kui te enne otsuse langetamist arutaksite poolt- ja vastuargumente sõbra ja kindlasti ka perega. Sügis võib tuua mitmeid segaseid olukordi, mida võivad põhjustada mittemõistmine, laim või kuulujutt. Kuna Neptuun liigub terve aasta teie töömajas, peate arvestama tema tekitatud segadustega. Äärmuslikel juhtudel võite kaotada töökoha, kuid tõenäoliselt sõbra abiga leiate õige pea midagi uut.