Mr Bigi ja tema naist nähti seksiskandaalist saadik esmakordselt koos 

New York Posti teatel tabati Noth ja Tara Wilson üle pika aja avalikkuse ees koos teisipäeval. Kontakt oli põgus - üks kaasa andis teisele üle nende pojad, aastase Keatsi ja 14aastase Orionil. 67aastasel Nothil oli abielusõrmus sõrmes, kuid Wilsonil (39) mitte. Jäi mulje, et 2012. aastal naitunud, kuid enne seda kaua koos olnud abielupaar ei ela enam koos.

Mr Bigi osatäitja seksiskandaal sai alguse detsembris, kui kaks naist rääkis USA ajakirjanduses, et Noth oli nad vägistanud. Näitleja tunnistas vahekordi, kuid väitis, et need sündisid mõlema poole nõusolekul. Kuid nüüdseks on samasuguste süüdistustega lagedale tulnud veel kolm naist. Noth sai sule sappa nii oma artistiagentuurist kui telesarjast „The Equalizer“. „Seksi ja linna“ järjes „And Just Like That“ mängis ta vaid avaosas.