EDDA PAUKSONI AASTAHOROSKOOP | Mida toob 2022 Jäärale?  

TÖÖ: Aasta tõotab teie jaoks tulla üsna keeruline, iga päev pole pühapäev. Koondamised on sel aastal tavalised ja kui teil on firma, siis peate tõsiselt võitlema, et seda vee peal hoida. Õige samm oleks leida partner, kes oskab vajadusel õla alla panna.