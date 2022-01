Noored kunstnikud maalisid politseimaja laste ülekuulamistoa seinale pildi: see on karm koht – tahtsime kellegi rasket päeva natukenegi paremaks muuta! 

Nii Kirke kui Lilli Maire on Valgast pärit gümnaasiumitüdrukud. Tüdrukute omavaheline sõprus on kestnud juba aastaid. Esimest korda kohtusid nad omavahel Valka kunstikoolis. „Valga võlud – saime Lätis kunstikoolis käia. Õpe oli küll eestikeelne, ent käisime kunstikooli Läti Valka,“ räägib Lilli. „Seal oli meie omavaheline klapp nii hea, et läkski kuidagi nii, et kui tuli kunstikooli lõpetamine ja oli vaja diplomitööd teha, tegime seda koos. See oli maal Valga muusikakooli solfedžoklassi,“ lisab Kirke.