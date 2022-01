HÜVA NÕU | Võitluskunstide treener Maarja Õkva: motivatsioon on kaduv nähtus, edasi viib vaid distsipliin 

„Sel ajal juba teadsin, et Reval Spordis toimuvad ka kikkpoksi ja tai poksi treeningud Eesti Kikkpoksi Akadeemia treenerite juhendamisel ning üks hetk tundsin, et füüsiline võimekus on jõudnud sellisele tasemele, et võiks minna neid trenne proovima. Naljakal kombel ehmatas esimene tai poksi treening mind ära, sest meid sõbrannaga pandi kokku oskaja tüdrukuga ja kuna meil polnud õrna aimugi, mis tegema peab, siis tema löögitugevus oli päris hirmutav,“ meenutab ta.