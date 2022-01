Martti Hallik tegi Ariadnele ettepaneku lahku minna: siis on vähemalt materjali, millest lugusid kirjutada 

Ariadnel on praegu periood, mil ta keskendub muusikale, ning on teada, et parimad laulud sünnivad just läbi südamevalu ja elukogemuse. Küll aga on paari elu niivõrd idülliline, et laulusõnadeks see inspiratsiooni ei anna. Martti avaldas Eesti muusikaauhindade eelpeo otseülekandes, et ta ongi seetõttu Ariadnele ette pannud, et nad peaksid mingiks ajaks lahku minema. „Kui muusikat kuulad, räägitakse seal tihti raskustest. Olen nalja teinud, et peaksime aja maha võtma ja pool aastat pausi tegema. Elame oma elu, jätan su maha pooleks aastaks, aga siis tuleme kokku tagasi. Siis on vähemalt materjali, millest lugusid kirjutada,“ naljatleb ta.