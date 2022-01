Andrei Zevakin jäi Türki lumevangi 

Foto: Erki Pärnaku

„Eesti laulu“ esimese poolfinaalini on jäänud loetud päevad. Küll aga üritab kodumaale tagasi jõuda Andrei Zevakin, kes on jäänud Türki lumevangi. Muusiku mitmed lennupiletid on juba tühistatud, ent ta loodab siiski, et lähiajal on võimalik Eestisse naasta.