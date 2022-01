AITÄH, EMA, KALLIM JA KASSID! Milliseid lähedasi muusikaauhindade võitjad kõige rohkem tänasid? 

Neli auhinda pälvinud artist NOËP ehk Andres Kõpper sõnas kolmandas tänukõnes: „Ma kuulsin, kuidas artistid tänasid järjest oma peresid, emasid ja sõpru. Mul hakkas seest niimoodi põlema, et kuidas ma selle ära unustasin. Ma sain just teada, et mu ema on siin kuskil saalis ka. Tahtsin öelda, et ma ju ütlesin: „kui tahad tulla, siis äkki saan su tasuta sisse sebida“. Aga ta ostis pileti…Aitäh, et tulid!“