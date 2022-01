40aastane Julia Stiles sai teise lapse 

„Tere tulemast maailma, väike Arlo!“ kirjutas Stiles (40), kes kasvatab koos abikaasa Preston Cookiga nelja-aastast esikpoega Strummerit. Teisel fotol on näha, kuidas poiss venna sünnile reageeris!

Filmidest „Kümme põhjust sind vihata“ ja „Mona Lisa naeratus“ tuntud Stiles on öelnud, et emadus on teinud temast parema näitleja - ta närveldab töö pärast vähem kui eales varem.