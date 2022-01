KOROONAPROTEST: Neil Youngi laulud eemaldati tema nõudmisel Spotifyst  

New York Posti andmeil on Spotify maksnud koomik Roganile üle 100 miljoni dollari, et too oma podcast'i „Joe Rogan Experience“ Spotifysse tooks. Tema saatel on keskmiselt 11 miljonit kuulajat. Kui valida tuli Rogani ja vanameister Neil Youngi vahel, nagu Young oma veebiküljel avaldatud teates nõudis, valis muusikaplatvorm esimese. Nüüdseks on legendaarse artisti laulud Spotifyst kadunud. Ilta-Sanomate teatel on paljud fännid Youngi tunnustanud ja teatanud, et lõpetavad Spotify teenuste kasutamise.