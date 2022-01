ÕL VIDEO | Muusikaauhindadel võidutsenud NOËP: mul on siiralt hea meel, et konkurentidele ära tegin

„Kartsin, et sõnun tegelikult midagi ära, sest konkurentide albumid mulle meeldivad väga. Konkurents oli väga tugev, mul on siiralt hea meel, et tegin neile ära,“ muigab aasta meesartist ja Eesti muusikaauhindade jagamisel võidutsenud NOËP.