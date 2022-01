FOTO | Kristina Suuroja avar dekoltee püüdis glamuursel peol pilke 

Kristina Suuroja rääkis 2020. aastal ajakirjale EMA, et ta võttis seljavalude tõttu ette rinnavähendusoperatsiooni. „Läks hästi, et ma saan Khelanit imetada. Kirurg ütles, et ta üritab piimajuhasid mitte kahjustada, aga pidin arvestama, et mul ei pruugi rinnapiim tulla. Õnneks siiski tuli,“ sõnas ta avameelselt.