Ärimees Sten-Erik Jantsoni abielu on kriisis ja tulemas on ka teine laps: vaatame, mis saab 

„Me ei ole lahutamas, ei ole siiani ka lahku kolinud – elame ühe katuse all –, kuid tõsi on see, et meie suhtes on praegu keerulised ajad,“ tunnistab restorani- ja meelelahutusärimees Sten-Erik Jantson (37, et tema abielu Daana Suun-Jantsoniga (31) ei kulge just kõige kergemaid radasid pidi.