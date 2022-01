Pandeemia on Eesti kinode teenistusele korraliku põntsu andnud, ent raskuste kiuste rühitakse ka tänavu sirge seljaga edasi 

„Oleme langenud tagasi aastasse 2006,“ kirjeldab mulluseid tulemusi Eesti Filmi Instituudi turundusjuht Eda Koppel. Tõsi, numbrid on pandeemia tõttu allakäiguteel. Kui 2019. aastal külastas kinosid 3,6 miljonit inimest, siis 2021 langes too number 1,3 miljoni peale. Kinodesse jõudis 299 filmi, mis on viimase kümne aasta madalaim tulemus. Kassatulu oli 8,22 miljonit eurot.