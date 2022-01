VIDEOINTERVJUU | Elisa Kolk: eduka elu tõttu olen pidanud tundma teiste inimeste kadedust, sellest ei pääsenud ma isegi kooliajal, isegi õpetajad olid kiusajatega samas kambas 

Aastaid Ameerikas muusikaga tegelenud Elisa Kolk (24) on tagasi Eestis – seda vähemalt ajaks, kuni kestab „Eesti laul“, millest ka tema tänavu osa võtab. Tal on olnud õnne teha koostööd rootslastega, kes on tuntud Eurovisionil edukate lugude kirjutamise poolest. Küll aga tõdeb ta, et on pidanud oma eduka elu tõttu tundma teiste inimeste kadedust. Sellest ei pääsenud ta isegi kooliajal, mil ta esimest korda „Eesti laulu“ konkursil osales – teda hakati kiusama. „Ma lihtsalt kannatasin need kolm aastat ära ja unistasin, millal see lõppeks,“ meenutab ta.

Vaata videot!