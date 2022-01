Sir Elton John nakatus koroonaviirusega: õnneks olen vaktsineeritud 

74aastane muusik on vaktsineeritud ja saanud ka tõhustusdoosi ning tal on praegu ainult kerged sümptomid, teatas ta Instagrami vahendusel. Dallase kontserdid pidid toimuma sel teisipäeval ja kolmapäeval.

„Kontsertide edasilükkamine on alati tohutu pettumus ja ma vabandan kõigi ees, kellele see ebamugavusi tekitas. Soovin, et mul endal ja meeskonnal oleks turvaline,“ kirjutas laulja. „Õnneks olen täielikult vaktsineeritud ning mu sümptomid on kerged, nii et loodan sel nädalavahetusel plaanipäraselt Arkansases üles astuda.“